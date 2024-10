Team Altamura, Di Donato: “A Caserta un’altra battaglia, c’è ancora tanto da pedalare”

Daniele Di Donato, allenatore del Team Altamura, presenta in conferenza stampa l’appuntamento infrasettimanale sul campo della Casertana: “E’ una partita importante sotto tanti aspetti: vogliamo continuare in questo trend intrapreso nelle scorse settimane e vogliamo vedere la nostra voglia di non ricadere negli errori commessi in passato. Ai ragazzi ho chiesto di azzerare tutto e di recuperare energie fisiche e mentali perché domani ci aspetta un’altra battaglia e dovremo cercare di far punti. C’è ancora tanto da pedalare, il campionato è lungo”.

E ancora, sempre a proposito della sfida del Pinto: “Non la chiamerei una gara crocevia, ma una gara importante sì. Dobbiamo misurare la nostra forza mentale, il ferro va battuto finché è caldo, si dice in questi casi. Dobbiamo andare a fare la nostra gara, se saremo bravi gli episodi verranno sicuramente dalla nostra parte. Affrontiamo una squadra da prendere con le pinze, una squadra forte nonostante quello che dice la classifica”.

