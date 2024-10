Foggia, Brambilla si dimette: in panchina contro il Cerignola andrà Zangla

Massimiliano Brambilla non è più un tesserato del Foggia. L’allenatore, convocato per un possibile ritorno in panchina, ha rifiutato l’incarico e di conseguenza ha rassegnato le sue dimissioni che il club rossonero ha accettato senza riserva. La squadra, in vista dell’imminente match con il Cerignola, è affidata temporaneamente a Zangla.

