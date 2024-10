Foggia, Carillo: “Il derby può essere un’occasione per rinascere”

Ennesimo scossone in casa Foggia. Dopo la sconfitta con il Sorrento, infatti, il tecnico dei rossoneri, Ezio Capuano, ha annunciato le dimissioni, ufficializzate lunedì scorso dal club. Alla vigilia del derby contro l’Audace Cerignola, però, il difensore Luigi Carillo ha smentito le voci inerenti ipotetiche problematiche all’interno dello spogliatoio: “Sappiamo che i due cambi di allenatori sono dovuti al nostro rendimento ma è giunta l’ora di parlare con i fatti, non con le chiacchiere. Non c’è nulla di assurdo nello spogliatoio, remiamo tutti verso un’unica direzione. Ci fa molto male sentire queste voci perché diamo il massimo consapevoli del peso della maglia che indossiamo e dello stadio in cui giochiamo. Ci assumiamo ogni responsabilità, vogliamo ridare gioia ai tifosi”.

L’impegno: “Dobbiamo migliorare nella gestione del risultato. Nelle ultime settimane siamo passati varie volte in vantaggio ma poi sono subentrate ansie e paure che dobbiamo scrollarci di dosso. Siamo una squadra importante e dobbiamo avere la capacità di ribaltare la classifica. L’impegno, però, non è mai mancato, né con Brambilla né con Capuano”.

Audace Cerignola: “Mi aspetto una gara molto difficile, affronteremo un avversario tosto. Mi aspettavo un Audace Cerignola tra le prime posizioni perché i giocatori sono insieme da diverso tempo. Noi, però, giocheremo in casa e abbiamo il dovere di dare il massimo. Mi auguro che l’ambiente sia caldo ma i tifosi ci sono sempre stati vicini, anche nei momenti difficili. Questo match può essere un’occasione di rinascita per noi”.

Mentalità: “In questo momento ci vogliono gli uomini, non i calciatori. Non abbiamo mai remato contro gli allenatori perché indossiamo una maglia storica. L’unico strumento utile per tirarci fuori da questa situazione è il lavoro e noi non molleremo”.

Campionato: “Il campionato è ancora lungo e dobbiamo andare avanti. Vogliamo vincere e riprendere autostima, la nostra posizione in classifica non rispecchia i valori di questa squadra”.

