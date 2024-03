Taviano, maltratta e rapina i genitori: arrestato 22enne

L’intervento decisivo dei Carabinieri di Taviano ha portato alla luce un ennesimo caso di violenza domestica culminato in rapina ed estorsione. Esausti dalle continue richieste di denaro da parte del figlio 22enne (agli arresti domiciliari) per l’acquisto di sostanze stupefacenti, i genitori hanno chiesto aiuto al 112. L’escalation si è consumata in casa, dove il giovane, dopo il rifiuto del padre gli si è scagliato contro rubandogli con violenza il borsello. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito conseguenze più gravi. Sebbene episodi simili siano avvenuti in passato, questa volta l’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del giovane, su disposizione della Procura di Lecce.

