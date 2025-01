Taranto, violento tamponamento sulla SS 7

Le immagini farebbero temere il peggio, per fortuna invece, non ci sono state tragiche conseguenze nel tamponamento verificatosi, nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio, sulla SS 7 per Martina Franca, nei pressi dello svincolo per il vicino Ospedale S.Giusrppe Moscati.

2 i mezzi coinvolti: un auto ed un camion. Il forte tamponamento ha sfondato i vetri del veicolo su cui viaggiava un uomo, poi trasportato in ospedale. Illeso invece, il conducente del camion.

Sul posto, oltre ai volontari del 118, la Polizia Locale di Statte, per i rilievi del caso.

+ Immagini di Francesco Manfuso +

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.