Grottaglie in lutto per la morte di Francesco D’Alò

Grottaglie (Taranto) piange la tragica scomparsa di Francesco D’Alò, operaio morto nella mattinata di giovedì 10 aprile in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere della tangenziale di Bologna, dove è stato travolto da un furgone.

A esprimere il cordoglio dell’intera comunità è il sindaco Ciro D’Alò, omonimo ma non parente della vittima: “Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della sua morte. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta Grottaglie, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Francesco, ai suoi cari, ai colleghi e a quanti gli volevano bene”.

“La sua scomparsa ci colpisce nel profondo e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia fondamentale garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti i lavoratori, soprattutto in contesti ad alto rischio come i cantieri stradali”, ha aggiunto il primo cittadino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author