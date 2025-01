Taranto, Sail GP annullato: ‘Decisione dolorosa, ma inevitabile’

Angelica Lussoso, assessore al turismo del Comune di Taranto, e l’intera maggioranza rispondono alle preoccupazioni espresse da Confcommercio e dalle imprese locali per la cancellazione della tappa del “Sail GP” 2025 a Taranto.

In una nota ufficiale, l’amministrazione ribadisce la sofferenza dietro questa scelta, motivata da criticità finanziarie e dalla necessità di garantire i servizi essenziali ai cittadini, oltre a tutelare l’occupazione locale. “L’annullamento è stato dettato dall’urgenza di rispettare gli equilibri di bilancio, garantendo una gestione responsabile delle risorse – si legge -. Siamo consapevoli dell’impatto economico significativo per le imprese locali e stiamo lavorando per mitigare i disagi”.

La decisione ha comportato la restituzione degli acconti versati dagli organizzatori alle strutture ricettive, causando ulteriori perdite economiche per il settore turistico, che ha dovuto cancellare prenotazioni e rinunciare a opportunità di guadagno. L’Amministrazione si impegna a collaborare con gli operatori per sostenere il comparto turistico e garantire una programmazione futura più solida.

L’assessore Lussoso sottolinea inoltre l’importanza di eventi come il “Sail GP” per la crescita socio-economica e la visibilità internazionale di Taranto, un’opportunità spesso sottovalutata in passato. “Questa esperienza deve essere un punto di riflessione per evitare in futuro scelte che ostacolino la crescita del territorio”, conclude la nota, aprendo al dialogo con tutte le parti interessate per pianificare iniziative turistiche adeguate alle esigenze locali.

