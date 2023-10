Taranto, una pistola e droga tra le sterpaglie al rione Salinella

TARANTO – Misterioso e inquietante episodio nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, la Polizia di Stato ha trovato una pistola tra le sterpaglie in un’area incolta tra Via Maestri del Lavoro e Via Alimini Grande al rione Salinella di Taranto. L’arma era stata nascosta sotto un masso, è stato un passante a dare l’allarme al 113, sul posto oltre ad una pattuglia della sezione “Volanti”, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica. La pistola sarà ora esaminata dagli esperti per accertare se sia stata utilizzata di recente, i poliziotti hanno trovato anche un contenitore di cellophane contenente sostanza stupefacente, probabilmente hashish. Dai risultati degli esami balistici si potranno ottenere indicazioni utili per proseguire le indagini, al fine di risalire alla persona che ha nascosto l’arma in quel luogo.

