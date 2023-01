Taranto: Tutto esaurito al Teatro Orfeo per Tony Hadley

Tony Hadley, c’è il sold out. Quanto prevedibile, ora è confermato. Lo spettacolo che avrà per protagonista una delle voci più significative del panorama pop-rock internazionale e in programma lunedì 30 gennaio al teatro Orfeo di Taranto, ha già fatto registrare il “tutto esaurito” con largo anticipo.

Le attenzioni per quella che è stata la voce degli Spandau Ballet, una delle formazioni musicali più amate da generazioni, si erano già scatenate all’annuncio della Stagione Eventi musicali 2022-2023 a cura dell’Orchestra della Magna Grecia. Una rassegna che ha confermato l’interesse del pubblico per tutti gli spettacoli in programma, da Noa a Chiara Civello proseguendo con Serena Autieri, tutti eventi che hanno registrato successo di pubblico e critica.

Intanto, anche il prossimo spettacolo in programma giovedì 19 gennaio al teatro Orfeo, “Claudio Santamaria in concerto”, sta confermando il grande interesse del pubblico per l’eclettico attore-cantante-doppiatore romano premiato con un David di Donatello (Lo chiamavano Jeeg Robot).

