Taranto, Tursi risponde a Battista: ‘È la Lega ad aver perso la bussola’

“Non il PD, ma è la Lega che ha perso la bussola e al Sud è del tutto contro natura, come racconta la sua storia”. Giuseppe Tursi, segretario cittadino del Partito Democratico, risponde così a Francesco Battista, consigliere e segretario della Lega.

”Assolutamente fuori luogo le dichiarazioni di Battista che, invece di impegnare energie a cercare un pretesto per colpire il Pd, dovrebbe apertamente dichiarare che il suo partito è ormai tra le forze di una maggioranza, al Comune di Taranto, che ha tutti i colori dell’arcobaleno. Dovrebbe farlo con la stessa schiettezza con cui il Pd dice di essere convintamente all’opposizione”, aggiunge Tursi.

“Va detto che ci vuole una buona dose di coraggio per lasciarsi andare a simili esternazioni, quando il leader del suo partito, nonché Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha mosso neanche un dito per sbloccare importanti finanziamenti che andrebbero a influire in maniera importante sullo sviluppo di tutto il territorio jonico”, conclude Tursi.

