Provincia di Taranto: tra i neo-assunti anche un 19enne

Da sabato 1° giugno prendono servizio alla Provincia di Taranto nove dipendenti. Si tratta di quattro funzionari tecnici, tre istruttori tecnici e due istruttori informatici. Tra loro anche un giovane di 19 anni e sarà il dipendente più giovane dell’Ente.

Questi nuovi contratti rientrano nel piano triennale delle assunzioni 2023-2025 che prevede un aumento della dotazione organica del personale di cento nuovi dipendenti. Al momento sono state assunte 56 persone con un contratto a tempo indeterminato e il totale degli assunti (compresi i contratti a tempo determinato e le collaborazioni) è pari a settanta.

In particolare, la figure professionali che fanno parte, dal 2023, dell’organico della Provincia sono un dirigente tecnico; ventotto funzionari fra contabili, amministrativi, statistici, informatici, tecnici; trenta istruttori per i rami informatico, tecnico, contabile e vigilanza; un centralinista; cinque operatori; quattro professionisti, due per funzioni tecniche PNRR e due per gestione, rendicontazione e controllo sempre nell’ambito del PNRR.

Tra il 2024 e il 2025 l’Amministrazione provinciale procederà all’assunzione di tre dirigenti tecnici/amministrativi; quattro funzionari (in ambito tecnico, contabile e amministrativo); undici istruttori; sette operatori, di cui cinque esperti.

“Dare una risposta alle esigenze legate al fabbisogno dei Settori dell’Ente è uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione. La pianificazione delle assunzioni è il frutto del gran lavoro svolto dai dirigenti e dai funzionari dell’Ufficio Economico-Finanziario e Personale ai quali intendo rivolgere il mio apprezzamento”, ha dichiarato Rinaldo Melucci, presidente della Provincia di Taranto.

