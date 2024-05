Taranto, Regionale 8: rispettato il cronoprogramma

TARANTO – Rispettato finora il cronoprogramma per la realizzazione dei primi due lotti della regionale 8. E’ l’esito del tavolo tecnico convocato dal presidente della Provincia Melucci: a luglio parte la gara per l’affidamento dei lavori, nel 2025 il via alla realizzazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author