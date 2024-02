Taranto, terribile schianto tra BMW: due in codice rosso (foto)

Un terrificante incidente ha coinvolto due BMW: una X3 e una X5. Nel primo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, intorno alle 14.00, le due auto si sono scontrate violentemente nei pressi di un incrocio a San Donato, frazione di Talsano (Taranto).

I conducenti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata dalle ambulanze del 118, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Dal momento che le lamiere delle auto erano contorte, come si evince dal servizio fotografico di Francesco Manfuso, per estrarre l’uomo a bordo della X3 sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Taranto. Suo posto anche i Carabinieri di San Giorgio e la Polizia Locale di Taranto.

