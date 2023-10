Taranto: spaccio in un’enoteca, licenza sospesa per 15 giorni

La Polizia ha notificato al titolare di un’enoteca del centro di Taranto un provvedimento, firmato dal questore Massimo Gambino, di sospensione immediata della licenza per un periodo di 15 giorni.

La misura è scattata dopo l’arresto, compiuto dalla Squadra Volante e dai Falchi della Squadra Mobile, di due giovani fratelli, uno dei quali titolare dell’enoteca, dove avrebbero stabilito la loro attività di spaccio.

Nel corso dell’operazione antidroga, i poliziotti hanno recuperato in una vetrina frigo, nascoste dietro alcune bottiglie d’acqua, alcune dosi di sostanza stupefacente preconfezionate e pronte per lo spaccio oltre a 170 euro in contanti.

La sospensione della licenza è stata decisa anche in considerazione dei numerosi controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine negli ultimi mesi che avrebbero rilevato le continue frequentazioni all’interno dell’enoteca di persone gravate da numerosi precedenti penali.

