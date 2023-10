Taranto: Polizia sequestra 60 kg di cozze, una denuncia

Gli agenti di Polizia del commissariato Borgo, unitamente al personale dell’ASL di Taranto, durante i controlli effettuati nel mercato rionale del quartiere Tamburi, finalizzati a contrastare il dilagante fenomeno del commercio illegale di mitili potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori, hanno notato, tra le tante bancarelle, un banchetto improvvisato con tre uomini intenti a lavorare.

Gli investigatori hanno deciso di procedere a un controllo e hanno identificato il titolare, il quale non è stato in grado di esibire alcuna documentazione relativa alla provenienza del prodotto ittico che si accingeva a vendere, mentre gli altri due uomini hanno dichiarato di essere semplici aiutanti.

I mitili rinvenuti, circa 60 kg, essendo privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione, sono stati sequestrati e distrutti tramite il compattatore, mentre il titolare del banchetto è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione.

