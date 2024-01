Taranto, Simeri: ‘Dopo Bari ho faticato, qui ritroverò stimoli’

( di Lorenzo Ruggieri) A Taranto per riscattarsi. Dopo le ultime esperienze poco brillanti, Simone Simeri approda in riva allo Ionio per tornare ad essere il bomber ammirato ai tempi del Bari: “Taranto è una delle piazze più ambite dai calciatori”, ha ammesso l’ex Carrarese. Alla vigilia del match contro il Benevento, l’attaccante ha dichiarato: “Giocare qui è un piacere e un onore. Ringrazio mister Capuano per la fiducia e non vedo l’ora di scendere in campo e provare quelle emozioni assaggiate già da avversario. Dopo Bari ho faticato un po’ a trovare stimoli e motivazioni, ma sono qui per ritrovarli e dare una mano al gruppo. Conosco bene questo girone, quest’anno è più equilibrato rispetto al passato e non esistono squadre ammazza-campionato. Ho buone sensazioni in vista della gara di domani, affronteremo una squadra importante e daremo il massimo”.

