Notte fonda per il Bari, la Reggiana passa al San Nicola

Notte fonda al San Nicola, il Bari perde 2-0 in casa contro una Reggiana incerottata, vede allontanarsi la zona playoff e avvicinarsi il quintultimo posto. Decisivi Fiamozzi e Bianco, con i biancorossi che non hanno impensierito quasi mai Bardi.

Marino opera solo un cambio rispetto ad Ascoli: al centro dell’attacco c’è Puscas al posto di Nasti. Reggiana decimata con le squalifiche di Portanova, Girma e Cigarini e le assenze dell’ultim’ora di Kabashi, Pajac e Reinhart. Primi 20’ all’insegna della noia con le due squadre che non creano pericoli agli estremi difensori fino al 23’ quando la Reggiana lo punisce con gli esterni: traversone di Pieragnolo per Fiamozzi che controlla e incrocia alle spalle di Brenno.

Gli uomini di Nesta fanno ancora malissimo in ripartenza: al 34’ Fiamozzi serve Antiste che prova a incrociare e sbaglia di pochissimo la mira. Il Bari entra in campo con più aggressività nella ripresa ma è ancora la squadra ospite ad avere la prima occasione con Crnigoj che recupera palla ai 25 metri e incrocia fuori. Sul capovolgimento di fronte bella ripartenza del Bari con Ricci che serve Kallon in posizione favorevolissima. La conclusione del 91 è da dimenticare.

La partita si accende, un minuto dopo Brenno è decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Antiste. Marino inserisce tutti gli attaccanti nei minuti finali buttando nella mischia Menez, Achik e Nasti ma finisce per prendere il secondo gol con Bianco bravissimo a ripartire e a battere imparabilmente Brenno. Il Bari segna con Matino ma il controllo del difensore è irregolare. Vince la squadra di Nesta e opera il sorpasso in classifica. Per il Bari i fischi del San Nicola.

22a g. Serie BKT: Bari-Reggiana 0-2

Marcatori: 23’pt Fiamozzi (R), 39’st Bianco (R)

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Matino, Vicari, Ricci, Maita (c) (18’st Menez), Benali, Edjouma (36’st Achik), Kallon (45’st Lulic), Puscas (18’st Nasti), Sibilli. A disp.: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Astrologo, Zuzek, Pucino, Acampora, Morachioli. All. P. Marino.

Reggiana (3-4-2-1): Bardi, Sampirisi, Rozzio (c), Marcandalli, Fiamozzi (22’st Nardi), Crnigoj, Bianco, Pieragnolo (13’st Libutti), Antiste, Melegoni (49’st Szyminski), Gondo (22’st Varela Djamanca). A disp.: Sposito, Satalino, Blanco. All. A. Nesta.

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino); assistenti: Federico Fontani (Siena) e Stefano Galimberti (Seregno). Quarto Ufficiale: Sig. Andrea Zanotti (Rimini). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Ammoniti: Antiste (R), Bianco (R), mister Nesta (R), Benali (B), Nasti (B).

Angoli: 7-2

Rec.: 2’pt; 6’st

Note: al 41’pt espulso per proteste per il DS Goretti (R). Prima del via osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Gigi Riva, ex campione d’Europa nel 1968 e vice campione del Mondo nel 1970.

Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, 13°C, terreno in buone condizioni; 16.030 spettatori (8.809 abbonati; 403 tifosi ospiti)

