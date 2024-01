Un brutto Potenza ne prende tre dalla capolista Juve Stabia

Aldilà dei numeri, aldilà della classifica Potenza – Juve Stabia non è (e non sarà mai) una sfida banale, per la rivalità e la grande storicità che lega e divide i due club. “Leoni” e “Vespe” che si affrontano per la 42esima volta, in questa 23esima Giornata, nel catino rossoblù dello stadio “Alfredo Viviani”, con un solo obbiettivo.

Andiamo in cronaca. Al sesto minuto rete annullata al Potenza con Caturano pescato da Saporiti in fuorigioco. Gli ospiti si affacciano dalle parti di Alastra al 13esimo con Adorante che di testa non riesce però ad imprimere forza e precisione. Stessa dinamica, ma dalla parte opposta, tre minuti dopo con Caturano che manda la palla di poco alta sulla traversa. Ma sono gli ospiti a fare il gioco e a passare in vantaggio al 19esimo con Adorante (0-1) che raccoglie di testa l’assist di Piscopo, scavalcando Alastra. Il raddoppio delle “Vespe” arriva 13 minuti dopo (0-2) e porta sempre la firma del numero 9 gialloblù che dal centro dell’area piccola non ha problemi a battere per la seconda volta l’estremo difensore potentino. Si va così negli spogliatoi.

Nella ripresa parte bene il Potenza con Rossetti che dopo 30 secondi costringe Thiam ad una grande parata ma è la Juve Stabia a trovare la terza rete con Erradi (0-3), subentrato a Romeo, che pescato da Buglio la piazza, per la terza volta, alle spalle del portiere rossoblù. Il Potenza accorcia le distanze al’86esimo con Volpe (1-3) che conclude con un diagonale potente da fuori area che scheggia la base del palo e finisce in rete.

E’ l’ultima occasione di una gara che consacra la superiorità della capolista. Un brutto Potenza, mai entrato in partita, concede la resa delle armi alla Juve Stabia che torna alla vittoria dopo tre pareggi e si proietta a continuare a vestire il ruolo di protagonista in questo Campionato. Per Marchionni la situazione si adesso più complicata: anche perché dopo le due trasferte consecutive contro Casertana e Monterosi, il prossimo avversario che scenderà al Viviani, sarà l’Avellino di Michele Pazienza.

IL TABELLINO DI POTENZA – JUVE STABIA

Sabato 27 gennaio 2024, ore 16.15, stadio “A. Viviani”: 23a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni (58’ Spaltro); Hadziosmanovic, Saporiti (58’ Volpe), Schiattarella (58’ Steffè), Candellori, Pace; Rossetti 85’ Gagliano), Caturano.

A disp.: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maisto, Laaribi, Castorani, Verrengia, Mazzeo, Hristov,

All.: Marco Marchionni

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo (46’ Erradi); Candellone, Adorante, Piscopo.

A disp.: Esposito, Signorini, Larosa, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Andreoni, Rovaglia, Piccardi, Maranzino, Mosti, Piovanello.

All.: Guido Pagliuca

Arbitro: Prezini (Siena)

Guardalinee: Cravotta (Città di Castello) – Spina (Palermo)

Quarto Uomo: Di Mario (Ciampino)

POTENZA 1 – 3 JUVE STABIA

MARCATORI: 19’, 32’ Adorante, 52’ Erradi, 86’ Volpe

AMMONITI: 17’ Romeo, 35’ Rossetti, 46’ Schiattarella, 63’ Candellone

ESPULSIONI:

CORNER: 3 – 1

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI: 2905

INCASSO: euro 30.605,00

