Taranto, ufficiale: ingaggiato Simone Simeri

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Simone Simeri. Classe 1993, Simeri approda in rossoblù dal Bari con la formula del prestito. Il neo-attaccante ionico ha iniziato questa stagione con la Carrarese. In carriera ha indossato le maglie di Rende, Potenza, Juve Stabia, Folgore Caratese, Ascoli, Monopoli, Imolese e Bari. Con quest’ultimo club ha vinto un campionato di Serie C ed ha raggiunto una finale playoff.

