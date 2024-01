BARI – Pasquale Marino non nasconde l’amarezza dopo il pesante ko rimediato dal Bari contro la Reggiana: “Questo ko fa male anche perché abbiamo giocato male. Abbiamo aiutato i nostri avversari, siamo delusi verso noi stessi e amareggiati. Perdere ci sta ma le partite bisogna giocarsele. Avevo detto che la Reggiana ha un buon palleggio e senza la dovuta attenzione è normale che vengano fuori partite come quella di oggi. Abbiamo cercato di arrivare bene sugli appoggi ma questo non è accaduto. Abbiamo corso a vuoto e siamo noi i primi ad essere delusi. I passi indietro fatti sono davvero tanti e questo non me lo aspettavo. Eppure ci alleniamo bene soprattutto nell’ultimo periodo. È la prima volta che possiamo dire di aver perso meritatamente”.

Sulla contestazione: “Va accettata. Quello che possiamo fare è reagire dopo una prestazione scadente. La gente non può batterci le mani dopo una partita del genere”.

