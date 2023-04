Taranto: Si delinea il futuro, le idee per la prossima stagione

Continuità. È questa la nuova parola d’ordine in casa Taranto. Si ripartirà da Eziolino Capuano, al quale il presidente Giove ha proposto un triennale. La posizione del tecnico verrà rinforzata assumendo quasi il ruolo di allenatore manager.

CONFERMATI: Antonio Ferrara e Gianluca Mastromonaco sono ritenuti incedibili. Resteranno in rossoblu come Alfredo Bifulco, Antonio Romano e Marco Manetta. Per quanto riguarda Christian Tommasini, il presidente sembra intenzionato a compiere uno sforzo economico per accaparraselo definitivamente. Nelle prossime settimane se ne parlerà con il Pisa, proprietario del cartellino dell’attaccante. Pronti anche i rinnovi per Boccadamo e Formiconi, tra i protagonisti in positivo del finale di stagione.

IN BILICO: Da valutare le posizioni di Crecco, Semprini e Provenzano, ancora sotto contratto con il club rossoblu. La Monica e Infantino torneranno a Taranto dai rispettivi prestiti, ma anche la loro posizione sarà esaminata con attenzione.

ADDII: Labriola e Mazza faranno rientro a Napoli e Ternana per fine prestito, così come Rossetti (Renate), Nocciolini (Giugliano) e Sciacca (Foggia).

EVANGELISTI: Il rapporto con il diesse si dovrebbe interrompere, nonostante il contratto si sia rinnovato in automatico per aver raggiunto la salvezza con due giornate d’anticipo.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp