Playoff Eccellenza: Lo 0-0 col Corato premia il Bisceglie (sintesi)

BISCEGLIE – Dopo 120 minuti di sofferenza ed emozioni il Bisceglie passa in finale playoff del girone A di Eccellenza. I ragazzi di Passiatore superano il primo “step” degli spareggi dopo un’autentica battaglia conclusa senza reti in fondo ai tempi supplementari. Nerazzurri premiati dalla miglior classifica in campionato rispetto ai neroverdi. Domenica prossima sfida al Manfredonia per l’accesso alla finalissima promozione.

BISCEGLIE-CORATO 0-0 dts

BISCEGLIE 433: Tarolli; Dambros, Stele, Sanchez, Morisco; Schirone (65’ Dargenio, 106’ Pissinis), Frezzotti, Stefanini; Bonicelli (100’ Garnica), Di Rito (75’ Genchi), Doukoure (62’ De Vivo). Panchina: Zinfollino, Losapio, Barletta, Fanelli. All. Passiatore.

CORATO 433: Addario; Colabello (106’ Sabbar), Ripanto (17’ Dispoto), Campanella, Santoro (106’ Guarnaccia); Scardigno (82’ Zaza), Cannito, Diomande; Kone, Suriano, Brandonisio (106’ Mbaye). Panchina: Loiodice, Frappampina, Bianco, Orciuolo. All. Di Domenico.

ARBITRO: Lupinski di Albano Laziale. Assistenti: Rizzi e Sibilio.

AMMONITI: Santoro, Kone, Frezzotti, Genchi, Dambros, Guarnaccia.

ESPULSI: al 1o5’ Stele (B) per doppia ammonizione; al 120’+3’ Cannito (C) per proteste.

NOTE: prima della gara osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Pepè Lacarra, ex attaccante del Bisceglie prematuramente scomparso la scorsa settimana a 36 anni. Angoli 8-4. Recupero: pt 3’, st 6’; pts 3’, sts 4’.

