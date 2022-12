Taranto: Sequestrati 160 kg di fuochi pirotecnici, 2 denunciati

Condividi su...

Linkedin email

I Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno sequestrato 160 Kg circa di fuochi pirotecnici, trovati all’interno di due appartamenti dello stesso stabile nel quartiere di Paolo VI, e hanno denunciato due persone.

In un’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 15 “batterie” e 17 confezioni co 6 bengala, del peso lordo di 70 kg, e massa attiva di 8.3 kg. Nella seconda abitazione sono stati trovati 18 “batterie” del peso lordo di 90 kg e massa attiva di 8,9 kg.

Il materiale, destinato alla vendita al dettaglio e custodito senza alcuna precauzione, è stato messo in sicurezza dal Nucleo Artificieri della Questura di Taranto. Due giovani con precedenti sono stati denunciati in stato di libertà perché presunti responsabili del reato di detenzione illegale di artifizi esplodenti, detenuti in abitazioni, senza alcuna sicurezza e privi delle previste licenze.