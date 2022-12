Condividi su...

Linkedin email

Ha omesso integralmente di dichiarare al fisco introiti provenienti da prestazioni rese a numerosi clienti per oltre 80mila euro. E’ quanto accertato dai militari della Guardia di finanza dopo i controlli fiscali per un noto avvocato di Vieste (Foggia). Il professionista sarebbe risultato essere evasore totale per gli anni 2019 e 2020. I militari hanno avviato un’attività ispettiva che ha permesso di ricostruire, attraverso l’esame della documentazione contabile ed extracontabile, il volume d’affari realmente conseguito dal legale.