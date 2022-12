Taranto: Scommesse illecite, bar chiuso per 7 giorni

Condividi su...

La Polizia Amministrativa di Taranto ha sospeso, per 7 giorni, la somministrazione di alimenti e bevande a un bar del quartiere Tamburi, su ordine del Questore Massimo Gambino.

Il provvedimento fa seguito alla denuncia in stato di libertà di tre soggetti, tra cui anche la titolare del bar, per la raccolta di scommesse senza autorizzazione. Durante le indagini, gli agenti hanno appurato che all’interno dell’esercizio commerciale fosse stato adibito a punto di raccolta scommesse sportive, mediante l’installazione di materiale informatico, ma senza la necessaria autorizzazione. Il materiale è stato sequestrato unitamente a quasi 2mila euro probabile provento dell’illecita raccolta.

In quell’occasione, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto ha contestato l’illecito amministrativo per il mancato versamento dell’imposta unica evasa per la raccolta di scommesse.

In precedenti controlli, inoltre, si era verificato che il bar fosse frequentato da numerosi clienti con precedenti penali gravi, come spaccio di sostanze stupefacenti, truffa, lesioni, minacce, contrabbando e altro.