Taranto, sequestrate 48.000 bottiglie di liquori irregolari

I Carabinieri del N.A.S. di Taranto, insieme agli Ispettori dell’ICQRF Puglia e Basilicata, hanno effettuato un controllo presso una ditta di imbottigliamento di liquori, alcolici e superalcolici nella provincia di Taranto. L’operazione, mirata a verificare la conformità delle etichette e la tracciabilità dei prodotti alle normative vigenti, ha portato alla scoperta di diverse irregolarità.

Durante l’ispezione è emerso che molte bottiglie, conservate in un deposito in attesa di essere commercializzate, presentavano etichettature non conformi. A seguito delle verifiche sono state sequestrate amministrativamente circa 48.000 bottiglie di liquori per un valore commerciale stimato di circa un milione di euro. Inoltre, sono state imposte sanzioni pecuniarie per oltre 20.000 euro.

