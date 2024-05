Taranto, Melucci: ‘Col SailGP impatto economico da 6,1 mln euro’

Mentre l’Amministrazione comunale è impegnata nella pianificazione della Stagione 5 del SailGP, l’organizzazione internazionale ha reso pubblici i dati sull’attuale circuito, che culminerà a San Francisco il prossimo luglio.

Durante l’evento esclusivo di settembre 2023, Taranto ha accolto circa 25.000 presenze, di cui il 9% provenienti dall’estero. Il 77% dei visitatori ha soggiornato più di una notte in alberghi e B&B, generando un impatto economico totale di 6,1 milioni di euro, più del doppio dell’investimento del Comune.

Oltre ai benefici economici, l’evento ha contribuito alla promozione del territorio con una copertura mediatica che ha raggiunto 138,9 milioni di spettatori e 20,3 milioni di visualizzazioni sui social media. Il mercato asiatico-pacifico ha rappresentato il 68% dell’audience.

Eventi collaterali organizzati da partner come Rockwool e One Ocean Foundation, e il programma Inspire per giovani velisti, hanno riscosso successo internazionale.

Il Sindaco Rinaldo Melucci ha espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando che il connubio tra Taranto e SailGP sta portando benefici economici e di immagine, contribuendo alla transizione della città verso un futuro più sostenibile e diversificato, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

“Sosteniamo questa programmazione di altissimo livello, che sta rilanciando Taranto e lasciando tangibili ricadute positive per la città”, ha dichiarato Melucci.

