Battista (Lega): ‘Il PD Taranto ha perso la bussola’

“Non governare la città dopo aver contribuito alla distruzione di Taranto negli ultimi 20 anni sta mandando in tilt il Partito Democratico. La conferenza stampa di ieri (mercoledì 29 maggio, ndr) è stata una vera e propria arma di distrazione di massa, volta a coprire la pessima figura del centrosinistra che, se da un lato attacca verbalmente Melucci, dall’altro perde pezzi, come dimostra l’uscita dal M5S di Mario Odone. È bene ricordare agli amici del PD che Odone ha mantenuto il numero legale l’altro giorno in consiglio”. Lo scrive in una nota Francesco Battista, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di Taranto.

“Ricordo inoltre che in aula, per salvare i Giochi del Mediterraneo, era presente tutto il consiglio comunale. Tuttavia, come al solito, si attribuiscono meriti trascurando i numerosi demeriti che hanno portato Taranto alla situazione attuale”, aggiunge.

“È ridicolo vedere chi era seduto a quel tavolo, persone che farebbero meglio a restare in silenzio. Parliamo di due consiglieri comunali che fino a dicembre difendevano strenuamente le scelte del sindaco, salvo poi rinnegare tutto. Senza contare chi, sempre seduto a quel tavolo, ha ricoperto il ruolo di assessore di Melucci per 7 anni, cambiando tutte le deleghe possibili, chi ha fatto lo staffista e l’assessore a Melucci, sia in provincia che al comune”, continua Battista.

“Questi individui hanno seguito le indicazioni di colui che si crede il Re di Puglia per poi rinnegarlo. Non sanno fare opposizione e non possono farla perché significherebbe opporsi a se stessi, dato che tutto ciò che Melucci ha fatto fino ad oggi è anche frutto della loro incapacità”.

“Perché non si è sentita una parola sulla pista ciclabile di Via Dante? Forse perché un assessore presente a quel tavolo era in carica quando è stata progettata? E sulla Sail GP, perché nessuna parola? Forse perché chi era seduto a quel tavolo era in prima fila nelle scorse edizioni, vantando presenze in città e ritorni economici che vedevano solo loro?”.

“Potrei continuare all’infinito, ma voglio essere chiaro: spero che gli amici del PD capiscano una volta per tutte che stanno diventando davvero ridicoli. La Lega è all’opposizione. Se non lo capiscono, possiamo fare i disegnini. Lo abbiamo dimostrato nei fatti in aula dal primo giorno di questa consiliatura, mentre loro adulavano il Sindaco Melucci. Se ne facciano una ragione e facciano opposizione nei fatti, anche se sono sicuro che non saranno in grado di farlo, così come non erano in grado di governare”, conclude Francesco Battista.

