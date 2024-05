La salute dei Vigili del Fuoco: convegno per affrontare rischi nascosti

La salute dei Vigili del Fuoco è messa a dura prova non solo dagli incendi, dalle esplosioni o dagli allagamenti, ma anche da rischi meno noti ma altrettanto devastanti come il rischio cardiocircolatorio, il cancro, la contaminazione da sostanze cancerogene, lo stress e l’ansia.

Questi temi saranno approfonditi nel convegno organizzato dalla UIL intitolato “Vigili del Fuoco. Cosa non sappiamo, cosa possiamo fare”, che si terrà il 31 maggio alle ore 9.30 al Salina Hotel di Taranto.

L’evento mira a mettere in luce gli aspetti medico-sanitari e psico-fisici legati alla professione dei Vigili del Fuoco e a proporre nuove forme di tutela per migliorare le loro condizioni di lavoro. Durante il convegno, esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, medici, psicologi, rappresentanti delle istituzioni e della politica si riuniranno per discutere delle problematiche legate alla salute dei Vigili del Fuoco e proporre soluzioni concrete.

Si parlerà dei rischi per il cuore durante lo spegnimento degli incendi, degli effetti dello stress da adrenalina e della disidratazione, dell’ansia anticipatoria, delle difficoltà applicative del decreto legislativo 81/2008 e dei limiti dei dispositivi di protezione individuale.

Interverranno:

– Sandro Colobi, Segretario Generale UIL PA

– Giuseppe Andrisano, Segretario Generale UIL PA Taranto – Puglia

– Pietro Pallini, Coordinatore Generale UIL Taranto

– Ing. Giuseppe Merendino, Comandante Vigili del Fuoco Taranto

– Grazie Maria Delicio, Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza del Lavoro e Benessere Organizzativo UIL PA

– Valentino Prezzemolo, Tesoriere Nazionale UIL PA Vigili del Fuoco

– Rocco Mortato, Segretario Provinciale UIL PA VVF Puglia

– Dott. Michele Conversano, Direttore Dipartimento Prevenzione ASL Taranto

– Dott.ssa Luisa Perrone, Specialista Ambulatoriale Medico Cardiologo Oncologo DS6 ASL Taranto

– Dott.ssa Federica Tinelli, Psicologa e Psicoterapeuta

– Dott. Giuseppe Turco, FF Direttore Struttura Complessa MAU SS Annunziata di Taranto

– On. Vito De Palma, Forza Italia

– On. Dario Iaia, Fratelli d’Italia

– On. Ubaldo Pagano, Partito Democratico

– Sen. Mario Turco, Movimento 5 Stelle

Il convegno sarà coordinato dal giornalista Antonello Corigliano.

