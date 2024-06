Taranto, salvato dal defibrillatore mentre si allenava in palestra

Da anni, il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, si dedica alla donazione di defibrillatori a strutture sportive, sia pubbliche che private, prive di questi dispositivi essenziali.

Questo impegno è sostenuto sia da amici imprenditori, che condividono con lui la convinzione dell’importanza di tali apparecchiature salvavita, sia dal fondamentale supporto di Aress Puglia, l’Agenzia regionale per la Salute e il Sociale.

Circa due anni fa, Di Gregorio ha consegnato un defibrillatore all’Accademia De Bartolomeo, una storica palestra di arti marziali a Taranto, nota per essere una fucina di talenti e un punto di riferimento per molti giovani e adulti. Qualche mese dopo, un uomo che si allenava in palestra è stato colpito da un attacco di cuore. Grazie all’intervento tempestivo dei volontari e all’uso del defibrillatore, si è evitato il peggio.

Durante una recente cerimonia organizzata dall’Accademia De Bartolomeo, Di Gregorio ha avuto l’opportunità di incontrare questa persona. Un lungo abbraccio silenzioso e carico di emozione ha suggellato il momento, rafforzando la sua convinzione sull’importanza del suo operato. “Quando consegno i defibrillatori spero sempre che non vengano mai utilizzati, ma sono consapevole della loro cruciale utilità. Quell’abbraccio è una motivazione in più per proseguire questo percorso, con il fondamentale sostegno di Aress e della Regione Puglia”, ha dichiarato Di Gregorio.

L’impegno del consigliere regionale continua a rappresentare un faro di speranza e prevenzione per molte comunità sportive della Puglia.

