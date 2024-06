Taranto, nuove modalità per segnalare i saldi estivi

Quest’anno inizieranno il 6 luglio e termineranno il 15 settembre: vietato avviare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti

La Direzione Sviluppo Economico e Impresa del Comune di Taranto annuncia l’introduzione di nuove modalità per segnalare l’avvio dei saldi estivi 2024, in risposta alle numerose richieste dei commercianti locali.

Le nuove modalità includono la comunicazione tramite il portale “Impresa in un giorno”, l’invio di PEC allo “Sportello Unico Attività Produttive” e la presentazione di documenti cartacei presso la sede dell’ufficio comunale competente in Via Scoglio del Tonno n. 6.

È importante sottolineare che non saranno accettate altre forme di comunicazione. I commercianti devono segnalare le vendite di fine stagione o i saldi al SUAP con almeno cinque giorni di anticipo, fornendo dettagli sui prodotti in vendita, sulla sede commerciale e sulle modalità della merce in saldo rispetto agli altri articoli. Questa procedura è una deroga temporanea rispetto al metodo standard, che prevede l’utilizzo esclusivo del portale “Impresa in un giorno”.

In conformità con il Regolamento Regionale n. 10 del 18 Ottobre 2016 e le sue successive modifiche, gli operatori potranno usufruire di questa opportunità grazie all’impegno degli uffici comunali, che coordineranno la comunicazione con tutti i settori coinvolti, in particolare con la Polizia Locale.

I saldi estivi di quest’anno inizieranno il 6 luglio e termineranno il 15 settembre. Sarà vietato avviare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando il sito della Regione Puglia.

