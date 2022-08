Un uomo di 30 anni è stato denunciato perché ritenuto responsabile di furto in una profumeria di Taranto. Le indagini della Polizia sono scattate dopo la denuncia, presentata al Commissariato Borgo, della responsabile di un negozio di profumi e cosmesi del centro. A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei commercianti della zona, gli agenti hanno rafforzato i controlli per prevenire ulteriori furti alle attività commerciali.

Dopo vari monitoraggi, i poliziotti hanno notato due individui aggirarsi per le vie del centro, avvicinarsi con fare nervoso e furtivo agli esercizi commerciali e, dopo aver scrutato all’interno, allontanarsi in tutta fretta. I due sono stati fermati per un controllo e identificati.

Dalla visione delle telecamere interne della profumeria, i poliziotti hanno acquisito elementi necessari per ritenere che uno dei due avesse una somiglianza molto forte con uno dei due giovani identificati. A tradirlo anche un tatuaggio sull’avambraccio destro. Dalle immagini si nota che l’uomo, con un gesto fulmineo, afferra un profumo in esposizione, lo nasconde all’interno dei bermuda per poi allontanarsi indisturbato. Elementi sufficienti per ritenere il 30enne presunto responsabile del furto: così, una volta rintracciato, è stato denunciato in stato di libertà per il presunto reato di furto aggravato.