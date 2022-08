BITETTO- È stato fermato dai carabinieri per un controllo a Bitetto e un 50enne avrebbe nascosto nel doppio fondo di un barattolo 21 grammi di cocaina, mentre un 19enne di Bitonto avrebbe nascosto in casa droga, materiale per il confezionamento e munizionamento da guerra: i due sono stati arrestati.

Nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a Bitetto, un 50enne, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato arrestato perché trovato in possesso di 21 grammi di cocaina, nascosti nel doppio fondo di un barattolo per alimenti, mentre a Bitonto un 19enne, a seguito di perquisizione domiciliare condotta unitamente a un’unità cinofila antidroga, è stato trovato in casa con droga, materiale per il confezionamento e munizionamento da guerra. Scattato l’arresto per entrambe.