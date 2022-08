TURI- Un 39enne avrebbe perseguitato e minacciato la convivente dall’agosto 2019 all’agosto 2022, un 51enne avrebbe picchiato la madre e il fratello: due uomini, rispettivamente di Turi e Valenzano, sono stati trasferiti nel carcere.

È accaduto durante un servizio di controllo dei carabinieri di Bari quando a Turi hanno arrestato un 39enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia di cautelare in carcere, emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura della Repubblica del luogo, per maltrattamenti in famiglia, perché ritenuto responsabile di aver posto in essere, dall’agosto 2019 all’agosto 2022 reiterate azioni persecutorie, violenze e minacce nei confronti della propria convivente. Medesima misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri a Valenzano nei confronti di un 51enne cha dal maggio scorso avrebbe, in diverse circostanze, minacciato e percosso la madre e il fratello.