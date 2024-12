Taranto: rimossi ordigni esplosivi da una scuola, intervenuti Carabinieri e artificieri

TARANTO – Un episodio che ha incuriosito i passanti si è verificato nei pressi di una scuola a Taranto, quando materiale didattico da dismettere, composto da alcuni ordigni esplosivi contenuti in cassette, è stato rimosso dall’interno di un istituto scolastico. Per le operazioni di rimozione si sono recati sul posto i Carabinieri, con una pattuglia e i militari della sezione artificieri che hanno caricato le cassette con gli ordigni in uno dei loro mezzi. La presenza in via precauzionale di un’ambulanza ha poi contribuito a rendere lo scenario più preoccupante.



Insomma, tutto secondo quanto prevede la prassi. Si è proceduto allo smaltimento in conformità con le normative di sicurezza, trattandosi di oggetti potenzialmente pericolosi e probabilmente risalenti a una vecchia dotazione di laboratorio o ad attività didattiche specialistiche precedenti.



Immagini F. Manfuso

