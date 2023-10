Taranto: Nove denunciati per furto di energia elettrica

Undici denunce a piede libero: è il bilancio di un servizio di controllo del territorio dei Carabinieri di Taranto.

Nove persone sono state denunciate per “furto aggravato di energia elettrica”. Grazie agli accertamenti eseguiti nelle loro abitazioni con l’ausilio tecnico del personale dim“ENEL – distribuzione”, i militari hanno accertato la manomissione dei contatori.

I Carabinieri della stazione di Taranto Salinella hanno denunciato due persone sorprese a rubare capi di abbigliamento all’interno di un noto negozio del centro commerciale “Porte dello Ionio”. La merce, del valore di circa 300 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Inoltre, 100 kg di prodotti alimentari, non sottoposti al piano di autocontrollo HACCP e al piano di rintracciabilità alimentare, sono stati sequestrati in due distinti controlli in altrettanti esercizi pubblici dell’area occidentale della provincia ionica. Complessivamente sono state comminate ammende e sanzioni amministrative per circa 3.700 euro.

