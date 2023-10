Giochi Mediterraneo: Congedo, Maiorano e Iaia ‘PD fa propaganda’

“Abbiamo letto con molta attenzione la nota inviata ai Prefetti di Taranto, Brindisi e Lecce dai deputati Pd Stefanazzi, Pagano e Lacarra e del senatore Boccia. La prima impressione che abbiamo avuto è stata quella di voler avvelenare ancora gli animi, senza alcuna volontà di collaborazione per portare a casa un risultato che apparterrà a tutti, paradossalmente anche a coloro che hanno accumulato i ritardi che il Governo e per il suo tramite il Commissario Ferrarese, si sono trovati di fronte”. Lo dichiarano in una nota gli onorevoli Dario Iaia, Giovanni Maiorano, Saverio Congedo di Fratelli d’Italia.

”Con una straordinaria giravolta, i deputati del Pd che, inizialmente, non ritenevano nemmeno opportuno il commissariamento dei Giochi, oggi si accorgono che la manifestazione è gravata da moltissime difficoltà, in primis la scarsità di tempo a disposizione. E come mai questo tempo è così poco? Loro dovrebbero saperlo bene. Per fortuna, questo Governo è intervenuto con determinazione, affidando a un top manager come Ferrarese un’impresa complessa”, aggiungono.

”E’ bene precisare che, mentre altri sono dediti solo allo sproloquio, il Governo ha confermato le risorse. I 150 milioni sono già a disposizione ed altri fondi arriveranno e stiamo provando a recuperare i 3 anni di totale ed inequivocabile immobilismo. O vorrebbero negare anche questa evidenza? Ci sono atti e progetti definiti interventi del Comitato antecedenti all’arrivo del Commissario? Nessuno, solo propaganda e inutili passerelle. Solo kermesse per sprecare fondi pubblici.Sia chiaro al Pd e company che noi non abbiamo bisogno di inseguire il consenso elettorale, la gente ci ha già dato ampia fiducia e porteremo a termine gli obiettivi che ci siamo posti, compresi i Giochi del Mediterraneo”, continuano Iaia, Maiorano e Congedo.

“Il Comitato che avrebbe dovuto quantomeno occuparsi dei progetti non ha prodotto assolutamente nulla. Ad oggi, ci sono solo parole vuote, spese di viaggi e viaggetti e zero sostanza, per ultima la consegna ieri delle bici elettriche. Al contrario, il Commissario Ferrarese in soli 4 mesi ha già svolto un grande lavoro ed è in grado di presentare il masterplan, avendo definito evidentemente tutte le questioni. Il Governo ci ha messo la faccia, i Giochi si faranno nonostante qualcuno continui a remare contro per il solo gusto di addossare poi le proprie colpe ad altri. Ma a noi questi giochetti di partito non interessano, noi crediamo in questi Giochi e stiamo facendo di tutto affinché Taranto li possa vivere”, concludono.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp