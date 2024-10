Taranto, Nevoli: ‘M5S impegno di coerenza e cambiamento’

“Non è facile, oggi più che mai, appartenere al MoVimento 5 Stelle. Essere parte di questa forza politica significa restare fedeli ai principi che essa difende da sempre, rinunciando alle vecchie logiche spartitorie e rifiutando quei meccanismi di fare politica che hanno stancato gli italiani. Questi giochi di potere, che alcuni definiscono come il “mercato delle vacche”, non trovano spazio in un movimento che vuole realmente cambiare le regole del gioco”. Comincia così una nota di Francesco Nevoli, coordinatore del M5S Taranto.

”Un esempio concreto di questa coerenza è stato offerto dalla consigliera comunale di Massafra, Gaia Silvestri, che ha espresso chiaramente il suo distacco dalle dinamiche che si sviluppano nell’assise comunale, lontane dalle vere necessità dei cittadini. Questo atteggiamento riflette la scelta del MoVimento 5 Stelle di abbandonare maggioranze che non rispettano gli impegni presi con i cittadini, come accaduto anche nel consiglio comunale di Taranto, dove l’uscita dalla maggioranza è stata una risposta alla mancata attuazione del Patto con i Cittadini firmato con il sindaco Melucci”, aggiunge.

“Nel MoVimento, le azioni politiche sono guidate dalla coerenza, un principio che impedisce di accettare poltrone o ruoli senza una vera condivisione degli obiettivi. Questo è il modo in cui, ogni giorno, i pentastellati cercano di mettere in pratica i valori della loro Carta dei Principi, un documento che acquisirà un’importanza ancora maggiore con l’imminente Assemblea Costituente del MoVimento”, sottolinea Nevoli.

“La guida del presidente Giuseppe Conte è vista come un elemento cruciale per il rilancio del MoVimento, grazie anche al lavoro di figure come il senatore Mario Turco, che ha contribuito al progetto “Cantiere Taranto” durante il Governo Conte II. Il MoVimento non ha mai smesso di lottare per la chiusura delle fonti inquinanti, la bonifica e la riconversione del territorio, mantenendo la sua linea coerente anche di fronte a chi, in passato, ha male interpretato o strumentalizzato le sue posizioni, come nel caso dell’Ilva”, rimarca il coordinatore del M5S Taranto.

“Oggi il MoVimento 5 Stelle si prepara a un nuovo percorso di partecipazione politica, forte della volontà di mantenere alta la sua coerenza e di allontanarsi da chi ha allontanato i cittadini dalla politica. È questo il MoVimento in cui credo, una forza politica pronta a crescere, libera da personalismi e interessi di parte”, conclude Francesco Nevoli.

