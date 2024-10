‘Emiliano e Regione voltano spalle a idonei Sanitaservice Taranto’

“Con l’approvazione della proposta di legge propedeutica alla proroga della graduatoria degli idonei pulitori di Sanitaservice Taranto, la situazione ha preso una piega inaspettata. A pochi minuti dall’approvazione di un emendamento legislativo che avrebbe concesso una proroga triennale, proposta dai consiglieri ionici, il Partito Democratico, nella persona del consigliere Paolicelli, ha avanzato una controproposta: una proroga limitata a un solo anno”. Comincia così una nota firmata dagli idonei di Sanitaservice Taranto.

”Questa mossa ha scatenato forti reazioni, con molti che la vedono come uno svuotamento degli sforzi fatti per la legge iniziale – aggiungono -. Il risultato è stato percepito come un duro colpo per l’immagine del Partito Democratico e del governatore Michele Emiliano, a soli 15 mesi dall’apertura del nuovo presidio ospedaliero “San Cataldo” di Taranto”.

”La decisione della maggioranza di sostenere una proroga così ridotta ha infranto le speranze di 850 idonei. Questi lavoratori si trovano ora a pagare il prezzo di battaglie territoriali interne, vedendo sfumare un impegno preso da Emiliano e dalla sua squadra nei giorni precedenti al consiglio regionale”, sottolineano.

”Taranto continua a subire, vittima di una governance regionale che sembra ignorare le necessità del territorio ionico, sia in ambito sociale che sanitario. Per molti, si tratta di una sconfitta che coinvolge tutte le istituzioni e rappresenta una macchia indelebile nella carriera politica del governatore Emiliano e del suo alleato Paolicelli. La loro decisione di cambiare le regole del gioco a pochi minuti dal voto finale ha lasciato una ferita aperta nei cuori degli idonei di Sanitaservice, una ferita che non sarà dimenticata facilmente”, conclude la nota degli idonei Sanitaservice Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author