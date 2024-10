Terrorista ISIS arrestato a Taranto, Conestà: ‘Operazione eccellente’

«Un’operazione antiterrorismo eccellente quella dei colleghi della Digos di Taranto coordinati dalla DDA di Lecce che hanno arrestato un 17enne tunisino che si addestrava per diventare un terrorista e che progettava la costruzione di un razzo. Un arresto delicatissimo che dimostra ancora una volta l’eccellenza e la preparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato». Così Fabio Conestà, segretario generale nazionale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«In un contesto come quello geopolitico attuale, l’allerta è massima e le nostre forze dell’ordine vantano personale preparato e competente che potrebbe offrire ancora maggiore efficienza se solo gli organici fossero meglio potenziati. È nota infatti – aggiunge Conestà –, la carenza di personale che interessa l’intero comparto e anche la città di Taranto che risente in maniera particolare il blocco del turnover e potenziamenti insufficienti. Ci auguriamo che questo brillante risultato sia da monito per chi ci governa, affinché anche le questure periferiche come quella tarantina, ricevano la giusta attenzione dal punto di vista del capitale umano», conclude Conestà.

