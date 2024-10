‘Amministrazione Melucci in crisi: Taranto abbandonata a se stessa’

“Nonostante l’amministrazione Melucci sembri riuscire a “galleggiare”, è ormai evidente che sia gravemente indebolita e non goda più della fiducia dei cittadini tarantini. La città è lasciata a se stessa, priva di una visione strategica e in seria difficoltà dal punto di vista amministrativo. Questo è dimostrato dalle continue lamentele dei sindacati che rappresentano i dipendenti comunali”, scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo Consiliare FdI al Comune di Taranto.

”I cittadini sono le vere vittime di questa situazione di stallo: le tasse sono al massimo, i servizi pubblici inefficienti e inadatti. Un esempio lampante è l’estate appena trascorsa, durante la quale Taranto è stata invasa da topi e scarafaggi a causa di una disinfestazione inadeguata. Con l’arrivo delle prime piogge, la città si è allagata, rendendo interi quartieri, sia centrali che periferici, impraticabili”, aggiungono.

”Non va meglio sul fronte della raccolta rifiuti: nonostante i milioni spesi per i cassonetti ingegnerizzati, il sistema della raccolta differenziata è saltato, costringendo i cittadini a lasciare i rifiuti per strada. A tutto ciò si aggiungono un commercio in declino, problemi di viabilità mai risolti e un aumento indiscriminato delle strisce blu, che crea ulteriori disagi”, sottolineano i due esponenti del Gruppo Consiliare FdI al Comune di Taranto.

“Nonostante questa situazione disastrosa, Melucci e i suoi amministratori continuano a parlare di una “trasformazione” della città, dimostrando un evidente distacco dai problemi reali. Nel frattempo, l’amministrazione si preoccupa di posizionarsi politicamente al centro, navigando a vista in una confusione amministrativa e politica sempre più evidente. I tarantini non si riconoscono più in questa amministrazione, ritenuta incapace e disattenta alle loro esigenze. “Continueremo la nostra opposizione per dar voce ai cittadini, perché Taranto non merita tanta approssimazione e una classe politica che pensa solo a sopravvivere”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author