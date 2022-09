TARANTO – La Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna di 68 anni, residente a San Giorgio Jonico, avvenuta il 29 agosto scorso, poco dopo essere stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118. Il sostituto procuratore Antonio Natale, anche come atto dovuto per consentirgli di nominare eventuali consulenti di parte per gli accertamenti tecnici non ripetibili, ha iscritto nel registro degli indagati un infermiere dell’ospedale Santissima Annunziata e disposto l’autopsia scegliendo come consulente tecnico d’ufficio il medico legale Biagio Solarino.

La donna pare soffrisse di pressione alta e obesità.

Il marito e i figli della vittima hanno presentato un esposto tramite lo Studio3A.