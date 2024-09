Taranto, moto contro auto nella notte. Grave il centauro

TARANTO – Grave incidente stradale a Taranto intorno alle 2.30 del mattino di domenica 1 settembre.

Secondo le prime ricostruzioni un giovane alla guida di una motocicletta, proveniente da via Minniti, immettendosi su via Oberdan si sarebbe scontrato violentemente con una Lancia Y.

Pronto l’intervento dei sanitari del 118: l’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale SS. Annunziata.

Anche il conducente dell’autovettura è stato trasportato in ospedale per controlli.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri.



Foto Francesco Manfuso

