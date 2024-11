Taranto, morte Amar Kudin: l’abbraccio dei Carabinieri alla Polizia

Nella mattinata di martedì 19 novembre, alle 12.00, una delegazione dei Carabinieri di Taranto, guidata dal capitano Francesca Fiorentini, si è recata presso la questura di Taranto per esprimere le condoglianze dell’Arma in memoria di Amar Kudin, agente scelto di 32 anni in servizio al commissariato di Primavalle, tragicamente scomparso all’alba di lunedì 18 novembre nell’incidente stradale tra volanti della Polizia a Roma.

La delegazione è stata accolta dall’ispettore Maggi. Dopo un minuto di raccoglimento davanti al monumento ai caduti, Polizia e Carabinieri hanno onorato la memoria del collega scomparso facendo risuonare le sirene in segno di rispetto e vicinanza. (Foto e video di Francesco Manfuso)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author