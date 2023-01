TARANTO – Momenti di paura a Taranto in Via D’Alò Alfieri , nel centro cittadino del comune ionico, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un locale. Le Fiamme alte hanno reso più complicato l’intervento dei Vigili del fuoco, all’interno del locale vi erano masserizie, non si conosce l’origine del rogo. Non ci sono stati feriti, necessario chiudere al traffico il tratto di strada interessato durante le operazioni di spegnimento.



