Taranto: Kanoute è la superstar

TARANTO – Un calciatore di spessore reduce, però, da un biennio tutt’altro che positivo: Mamadou Kanoute, a Taranto, ha ritrovato la felicità. Con il gol segnato su rigore contro il Monterosi, il senegalese classe ’93 è già arrivato in doppia cifra, dinamica che, alla soglia del 31 anni, non gli era mai successa: basti pensare che nelle precedenti due annate aveva realizzato soltanto sei gol in 60 apparizioni. Una certezza assoluta per Capuano: Kanoute, nella prima parte di stagione, ha anche risolto le problematiche realizzative di un Taranto che, in diverse circostanze, è andato in affanno negli ultimi 16 metri.

La squadra, intanto, è intenta a preparare il derby di Cerignola di domenica prossima che Antenna Sud trasmetterà in chiaro sul canale 14. Per gli ionici si tratta del primo step di un tour de force che li vedrà affrontare, nell’ordine, anche Giugliano e Crotone, il tutto nel giro di appena una settimana. Tutti a disposizione di Capuano che non dovrà fare i conti con nessun tipo di defezione particolare. L’obiettivo è tornare a vincere anche in trasferta, laddove l’ultima volta è datata 6 gennaio: nel segno, manco a dirlo, di Kanoute.

