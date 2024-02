Conferme da Teramo: “Il Taranto sarebbe il benvenuto, pronti ad accoglierlo”

Il trasferimento del Taranto a Teramo per le prossime due stagioni agonistiche non è un’opzione remota e neppure provocatoria, ma al momento la più percorribile. Lo conferma – ai microfoni di Antenna Sud – anche Franco Iachini, gestore dello stadio Bonolis e in passato anche patron del Teramo.

Ingegnere, quando sono iniziati i primi contatti con la società del Taranto?

«Verosimilmente tra fine dicembre e inizi gennaio. In primo luogo, abbiamo incontrato alcuni membri dello staff del presidente Giove e successivamente l’ho anche sentito. Teramo sarebbe ben lieta di accogliere il Taranto, anche se da qui a dire che ciò accadrà è ancora prematuro. Sicuramente potrebbe essere un’opportunità per loro anche perché non vi sarebbe alcun tipo di problema. La nostra offerta è stata presentata, ora tocca al Taranto».

Il Taranto giocherebbe a distanza, ma con l’apporto dei fuorisede presenti nel centro-Italia.

«Sì, la dirigenza del Taranto mi faceva presente che c’è un bacino d’utenza sportiva importante: Teramo rappresenterebbe un po’ il baricentro considerando che sarebbe facilmente raggiungibile da Pescara, Ancona, forse anche da Roma stessa. Poi è vero, tra Taranto e Teramo la distanza è notevole, ma in autostrada si raggiunge agevolmente: penso che qualcuno possa arrivare tranquillamente pure dalla Puglia».

Quali sono i prossimi step adesso? Quando vi riaggiornerete?

«La nostra proposta è stata formulata, attendiamo soltanto il Taranto. Di certo, le tempistiche sono abbastanza circoscritte: la licenza d’uso dello stadio va presentata in Lega tra fine maggio e inizi giugno, perciò credo che la situazione, in un senso o nell’altro, debba sbloccarsi entro metà marzo. Anche perché, se il tutto andasse in porto, bisognerebbe poi richiedere le autorizzazioni standard all’Amministrazione comunale e al Prefetto».

Ma se il Taranto fosse promosso in B, il Bonolis di Teramo potrebbe ospitare ugualmente i rossoblù?

«Sì, è uno stadio omologato per la B. Anzi, con un ulteriore upgrade lo sarebbe pure per la Serie A. Da poco sono stati montati i nuovi fari a led con potenza superiore, inaugurati da pochissimo in occasione della finale di Coppa Italia Teramo-Giulianova. Non ci sarebbe alcun problema legato alla categoria».

