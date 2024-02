Eccellenza, Manduria: bomber Cavaliere premiato a Bari

Tra i calciatori che si sono maggiormente distinti nella passata stagione di Eccellenza pugliese, c’è sicuramente Davide Cavaliere. Il bomber del Manduria è stato premiato a Bari per il titolo di capocannoniere, nella stagione 2022-2023 ha messo a segno ben 18 gol più 1 ai playoff. Sono 9 in campionato e 2 in coppa le marcature nella prima parte dell’attuale campionato, poi a causa di un infortunio è stato fermo ai box per 2 mesi.

Da qualche giorno è tornato ad allenarsi con continuità e oggi si è aggregato ufficialmente al gruppo squadra. Già nel weekend sarà a disposizione di mister Andrea Salvadore. Dopo la cerimonia, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoverde e ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato conseguito.

“E’ stata un’emozione unica ricevere il riconoscimento di fronte a tanta gente. Lo dedico alla mia ragazza che vive giornalmente i miei tormenti. Non è facile starmi vicino, per una serie di ragioni. Ma la vittoria della coppa Italia non ha eguali perché premia il lavoro del gruppo e i sacrifici di tutti. In estate ho scelto ancora Manduria per vincere con questa maglia”.

Il calvario dell’infortunio, il rientro con il gruppo e le prospettive per il finale di stagione, tra campionato e coppa (fase nazionale). ”Sabato dovrei essere a disposizione, oggi mi sono allenato a pieno regime con la squadra. Deciderà il mister l’eventuale minutaggio, ma io sono a disposizione. E’ stato un periodo duro. Due mesi lunghi: venti giorni con le stampelle, poi il tutore per un altro mese. Abbiamo fatto il massimo per tornare in campo. Non vedo l’ora di rientrare al “Dimitri”, la scorsa stagione ho capito l’importanza del nostro stadio. La vittoria della coppa ci dà uno sprint in più per affrontare i prossimi impegni al meglio”.

