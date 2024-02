Rotonda aggiunge una freccia al suo arco, tesserato l’attaccante Yanev

Interessante operazione di mercato conclusa dal Rotonda del presidente Franco Bruno e del vice Luca Cantisani proprie nelle ultime ore di calciomercato: Viktor Yanev classe 1998, nazionalità bulgara, è il nuovo centravanti del Rotonda Calcio!

Operazione complessa e onerosa sotto tutti i punti di vista si è conclusa positivamente proprio allo scoccare del “gong” grazie alla preziosa attività di consulenza della società G C Calcio & Sport Management.

Yanev, soprannominato in patria “il toro”, è un attaccante possente, roccioso ostico da affrontare; abituato a duellare dentro e fuori l’area di rigore ricorda in toto un certo Pasquale Luiso che ha calcato a cavallo degli anni novanta/duemila i campi della Serie A e anche lui conosciuto come il “Toro di Sora”.

Il nuovo centravanti del Rotonda arriva con uno “score” impressionante nell’ultima stagione trascorsa tra le file del Nesebar (terza divisione Bulgaria): 26 reti in 20 presenze! In passato Yanev ha giocato nella serie B Bulgara facendo intravedere un valore assoluto di primo piano, forse gli è mancata un pò di continuità che sembra aver trovato e sarà proprio il massimo campionato dilettantistico italiano a tastare il polso alle rinnovate ambizioni del “Toro Bulgaro”.

