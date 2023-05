Taranto: Interviene per sedare una rissa, poliziotto malmenato

Una giornata che difficilmente dimenticherà. Il protagonista è un poliziotto in forza alla Squadra Mobile di Taranto, che dopo aver salvato nella notte una donna che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal Ponte Girevole, qualche ora dopo è stato malmenato nel tentativo di sedare una rissa.

Nel pomeriggio di martedì 16 maggio, gli agenti sono stati allertati per un violento litigio scoppiato tra due uomini in pieno centro a Taranto, tra le vie Berardi e Mazzini. Al culmine di una discussione, un cinese e un nordafricano sono venuti alle mani.

Per riuscire a contenere la furia dei due contendenti, sul posto sono dovute intervenire ben cinque volanti della Polizia. Dopo una decina di minuti la colluttazione è stata sedata, ma prima il malcapitato poliziotto ha incassato un bel pugno in faccia. I due sono stati bloccati con non poche difficoltà e portati in commissariato.

